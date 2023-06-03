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Италия

Сегодня, 23:04

Ибрагимович покинет «Милан» по окончании сезона

Мария Гусева
Златан Ибрагимович.
Фото AFP
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович покинет клуб по окончании сезона, сообщает AFP со ссылкой на заявление клуба.

«В воскресенье вечером после заключительного матча сезона «Милан» попрощается с Ибрагимовичем посредством короткой церемонии. Клуб хотел бы поблагодарить Златана за великолепные годы, которые мы провели вместе», — говорится в заявлении.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 2020 году он вернулся в клуб. В составе «Милана» 41-летний швед дважды выигрывал чемпионат Италии, а также становился обладателем Суперкубка страны.

Всего за «Милан» Ибрагимович провел 163 матча, в которых забил 93 мяча и сделал 35 результативных передач. В текущем сезоне форвард провел 4 матча и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Монца» хочет подписать Ибрагимовича в качестве свободного агента.

В матче заключительного, 38-го тура серии А «Милан» сыграет с «Вероной». Встреча пройдет 4 июня в 22.00 мск.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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