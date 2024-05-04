О разговоре с Ивичем, целях клуба и встрече со «Спартаком».

Сегодня «Пари НН» представил нового главного тренера — им стал Саша Илич, который на этой неделе покинул «Атромотис» и подписал контракт с нижегородцами. В интервью «СЭ» сербский специалист рассказал о переговорах и задачах, звонке Владимиру Ивичу и воспоминаниях об игре с Александром Мостовым.

Ивич многое рассказал мне про команду и город

— Вы и «Пари НН» — как все случилось?

— Очень быстро. Мне позвонили и спросили, готов ли я обсудить назначение в «Пари НН». Конечно, это непростая ситуация для меня и моего предыдущего клуба. Да и приходить в новую команду в конце сезона — испытание для тренера. Но я люблю испытания! Сейчас нам предстоят четыре важнейшие игры. Конечно, их исход нельзя предугадать, но мы сделаем все, чтобы остаться в РПЛ.

— Основная задача от руководства именно такая?

— Задача стоит не только на текущий сезон, но и на следующий. Однако сейчас ключевая цель — сохранить прописку в РПЛ. Когда мы выполним ее, станет проще.

— Были ли какие-то сомнения относительно переезда в Россию в связи со сложившейся политической ситуацией?

— Не задумывался над этим, когда получил предложение. Больше думал о том, в какой момент возглавляю клуб.

— На пресс-конференции вы упомянули о Владимире Ивиче — советовались с ним, когда получили предложение из РПЛ?

— Да, мы хорошо общаемся. Конечно, я сообщил ему про предложение от «Пари НН». Он многое рассказал мне про команду, город, да и в целом про работу в России. Объяснил, что «Пари НН» — хороший клуб, что здесь есть прекрасная база, а также упомянул, что Нижний Новгород находится недалеко от Москвы. Ивич отметил, что в РПЛ игра с любым соперником — тяжелая. Остальную часть нашего общения я оставлю в тайне.

— Как оцените текущее положение клуба в таблице? Будет сложно остаться в РПЛ?

— Перед нами стоит непростая задача. Я верю в каждого футболиста! И в то, что мы останемся. Конечно, одной тренировкой сегодня я ничего не изменю перед завтрашней игрой со «Спартаком». Но я уверен, что команда получит импульс, который поможет исправить положение. Каждый из нас хочет играть в следующем сезоне в РПЛ. Даже не собираюсь думать о вылете.

— Что можете сказать о «Спартаке»?

— Это будет очень тяжелый матч. Давайте будем честны, «Спартак» — фаворит. Но мы должны быть лучше подготовлены психологически. К тому же играем дома. Это наше большое преимущество.

Александр Мостовой, который играл с Иличем в «Сельте». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мостовой — отличный парень! Он помогал мне в «Сельте»

— Кого из российских специалистов вы знаете? С кем знакомы?

— В первую очередь — Карпина. Все-таки он тренирует не только «Ростов», но и сборную России. Его точно хорошо знают за пределами вашей страны. Кстати, знаю и Юрана по его футбольным заслугам. Хороших иностранных тренеров в России тоже поработало много.

— А если говорить про российских футболистов, какая фамилия сразу всплывает?

— Мостовой! Мы играли вместе в «Сельте». Думаю, он — величайший российский игрок. Мне еще отлично запомнились Тихонов и Титов, когда мы встречались в Лиге чемпионов со «Спартаком». Помню Березуцких и Акинфеева. Все они — очень сильные игроки.

— За кем из сербских игроков в России следили?

— Их здесь достаточно много: я играл в «Партизане» со Зделаром против Бабича и Гайича. Знаю многих футболистов казанского «Рубина». И я еще точно кого-то забыл...

— Юран был готов принять вашего давнего приятеля Мостового на стажировку. А вы?

— Я тоже готов, никаких проблем! Он — отличный парень и много помогал мне в «Сельте», всегда был добр. Я только за то, чтобы ему помочь с этим. Добро пожаловать!

— Вы сказали, что тренерский штаб может стать шире. Мостовой — главный кандидат?

— Для него — все что угодно!

— Мостовой рассказывал мне, что в «Сельте» вы понимали русский.

— Думаю, более половины того, что вы скажете на русском, я и сейчас пойму. Все-таки наши языки очень похожи. Надеюсь, что день за днем я буду прогрессировать в изучении.

— Вы упомянули, что играли в Лиге чемпионов сезона-1999/2000 против «Спартака» Романцева. Сейчас он занимает должность советника в «Пари НН». Знали об этом?

— Нет! Но это отлично. Романцев — один из величайший российских тренеров в истории. Здорово, что он работает здесь. Я точно не упущу шанс с ним пообщаться.

Иногда мог покурить, когда был футболистом

— Как бы вы могли себя представить российским болельщикам?

— Думаю, рановато для этого. Но я могу сказать, что я очень простой человек. Общительный, люблю шутить. Строгим бываю только на поле. Но всегда вежлив и дружелюбен. Я требовательный, но только потому, что от каждого жду профессионального отношения к делу.

— Есть видео, где на одной из встреч с друзьями вы поете песню и курите — эта привычка еще со времен вашей профессиональной карьеры?

— Буду честен — когда играл, иногда мог покурить. Это, конечно, не очень хорошо. На видео, о котором вы говорите, кто-то заснял меня и выложил, как я исполняю песню про «Партизан». Курение, конечно, плохо для спортсмена. Но, увы, такое было. Врать не буду.

— Как отреагируете, если игрок вашей команды будет курить?

— Я не могу кому-то что-то запрещать или разрешать. Но я могу точно посоветовать этого не делать. Нужно быть профессионалом. Важно отношение игроков к тренировкам и играм. Но я не лезу в личную жизнь футболистов за пределами поля.