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Италия

Сегодня, 08:51

«Интер» готов купить Маркуса Тюрама

Виктория Кравченко
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«Интер» является главным фаворитом на покупку игрока «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает Calciomercato.

По данным источника, сам футболист также хочет продолжить карьеру в серии А, где долгое время играл его отец Лилиан Тюрам («Парма», «Ювентус»).

На данный момент детали возможного сотрудничества не сообщаются.

Срок контракта 25-летнего француза истекает по окончании сезона. Интерес к нему проявляют «Челси», «Ньюкасл», «Барселона» и «Интер». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше бундеслиги форвард отметился 11 голами в 20 матчах.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Интер (Интернационале)
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