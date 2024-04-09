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Италия

Сегодня, 15:42

«Интер» может продать Тюрама, если получит крупное предложение

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«Интер» может продать форварда Маркуса Тюрама, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство миланского клуба рассмотрит только крупное предложение по игроку.

В текущем сезоне 26-летний Тюрам провел 40 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с миланцами рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 82 очка в 31 матче.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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