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Италия

Сегодня, 10:13

Источник: Мхитарян продлил контракт с «Интером»

Виктория Кравченко
Генрих Мхитарян.
Фото AFP
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Полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Интером», сообщил инсайдер Николо Скира.

Новое соглашение 34-летнего футболиста с рассчитано до лета 2025 года. Заработная плата Генриха составит 4 миллиона евро за сезон.

29 декабря он был признан лучшим игроком Армении в 2023 году.

Мхитарян выступает за «Интер» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 34-летний армянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 23 матчах.

Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
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