Итальянский журналист заявил, что клубам серии А безразличны успехи Кокорина на Кипре

Журналист Tuttosport Массимо Франки высказался об отношении в Италии к выступлениям форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за кипрский «Арис».

«Честно говоря, клубам Серии А безразличны успехи Кокорина на Кипре, никто не будет обращать на это внимание. Посмотрите, на каком месте находится Кипр в рейтинге ФИФА — на 111-м... Этим все сказано. Не думаю, что Кокорин продолжит карьеру в «Фиорентине» или другом клубе Серии А», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

18 мая стало известно, что Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра. В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 27 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.