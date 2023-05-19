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Италия

19 мая, 18:57

Итальянский журналист заявил, что клубам серии А безразличны успехи Кокорина на Кипре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Журналист Tuttosport Массимо Франки высказался об отношении в Италии к выступлениям форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за кипрский «Арис».

«Честно говоря, клубам Серии А безразличны успехи Кокорина на Кипре, никто не будет обращать на это внимание. Посмотрите, на каком месте находится Кипр в рейтинге ФИФА — на 111-м... Этим все сказано. Не думаю, что Кокорин продолжит карьеру в «Фиорентине» или другом клубе Серии А», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

18 мая стало известно, что Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра. В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 27 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-klubam-serii-a-bezrazlichny-uspehi-kokorina-na-kipre-nikto-ne-budet-obrashhat-na-e-to-vnimanie/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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