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Италия

19 мая, 16:24

Спаллетти хочет покинуть «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лучано Спаллетти.
Фото AFP
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может уйти из команды, утверждает Corriere dello Sport.

По информации источника, у 64-летнего специалиста испортились отношения с владельцем «Наполи» Аурелио де Лаурентисом. Ранее сообщалось, что Спаллетти хочет увеличения своей зарплаты в полтора раза. Ранее контракт со Спаллетти автоматически продлился до 2024 года, но Де Лаурентис хотел предложить тренеру более длительное соглашение, но он настроен на уход из клуба.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Ранее итальянец тренировал «Интер», «Рому» (дважды), «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию» и «Эмполи».

Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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