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Италия

Сегодня, 12:25

Лаутаро Мартинес станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, по условиям нового соглашения 26-летний аргентинец будет получать 7 миллионов в год с учетом налоговых выплат. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера». Новый контракт будет рассчитано до 2028 года.

Мартинес выступает за «нерадзурри» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал три голевые передачи. Его действующее соглашение с «Интером» подписано до 2026 года.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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