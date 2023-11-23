Лепехин считает, что Миранчук был бы хорошим приобретением для «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин сказал, стоит ли Алексею Миранчуку возвращаться в РПЛ.

«Если у Миранчука есть варианты в Италии, то ему стоит остаться там. Можно как угодно охарактеризовать наш чемпионат, но мы не входим в топ европейских первенств. Миранчуку нужно играть в европейском чемпионате, если есть возможность. Многие говорят, что российским футболистам надо уезжать. Может, кто-то и хотел бы уехать, но там мы никому не нужны. Пригодился бы он «Зениту»? «Зенит» и так крепкая команда. Конечно, Миранчук был бы хорошим приобретением для них. Смотря еще какие цели у Алексея в футболе», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук провел за «Аталанту» 6 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.