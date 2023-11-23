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Италия

Сегодня, 14:33

Лепехин считает, что Миранчук был бы хорошим приобретением для «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин сказал, стоит ли Алексею Миранчуку возвращаться в РПЛ.

«Если у Миранчука есть варианты в Италии, то ему стоит остаться там. Можно как угодно охарактеризовать наш чемпионат, но мы не входим в топ европейских первенств. Миранчуку нужно играть в европейском чемпионате, если есть возможность. Многие говорят, что российским футболистам надо уезжать. Может, кто-то и хотел бы уехать, но там мы никому не нужны. Пригодился бы он «Зениту»? «Зенит» и так крепкая команда. Конечно, Миранчук был бы хорошим приобретением для них. Смотря еще какие цели у Алексея в футболе», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук провел за «Аталанту» 6 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-miranchuk-by-l-by-horoshim-priobreteniem-dlya-zenita-no-alekseyu-nado-ostavat-sya-v-evrope/
Алексей Миранчук
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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