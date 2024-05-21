Кроос объявил о завершении карьеры после Евро-2024

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы 2024 года.

34-летний немец не будет продлевать контракт с мадридским клубом, который истекает в июне этого года.

«17 июля 2014 года — день моей презентации в качестве игрока «Реала». День, который изменил мою жизнь. Не только как футболиста, но и как человека.

Хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, клуб и всех, кто принял меня с открытым сердцем и доверился мне. Прежде всего хочу поблагодарить вас — мадридисты. За вашу ласку и поддержку с первого дня в клубе.

Моя карьера закончится летом после чемпионата Европы. Как я и говорил — «Реал» будет моим последним клубом», — написал Кроос в соцсети.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне он провел за мадридцев 46 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач. Всего на его счету 463 матча за мадридский клуб, 28 голов и 98 результативных передач.

В составе «Баварии» он провел 205 матчей, забил 24 гола и сделал 49 результативных передач. Он играл за мюнхенцев с 2007 по 2014 год, включая аренду в «Байер» в сезоне-2009/10.

Вместе с «Реалом» Кроос 4 раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В составе «Баварии» он трижды становился чемпионом бундеслиги и обладателем Кубка Германии, а также один раз выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее он возобновил карьеру в сборной Германии, чтобы принять участие в домашнем чемпионате Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля.