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Сегодня, 09:35

Луфтус-Чик рассказал, как ему помогал Ибрагимович в «Милане»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Милана» Луфтус-Чик рассказал, что ему в свое время помог экс-форвард команды Златан Ибрагимович. Он признался, что иметь такого наставника — фантастически.

«Ибрагимович очень помог, когда я только пришел, каждый матч он проводит с командой, он ждет вас после игры в раздевалке, подбадривает, поддерживает. И не только на матчи, он приходитли на тренировки», — цитирует Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. «Милан» стал его последним клубом.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 26 матчей в серии А, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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