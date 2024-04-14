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Сегодня, 21:20

Матч «Удинезе» — «Рома» не будет доигран сегодня из-за травмы Н'Дика

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матч между «Удинезе» и «Ромой» в 32-м туре итальянской серии А не будет доигран 14 апреля.

Игру приостановили в середине второго тайма — защитник римлян Эван Н'Дика схватился за грудь и потерял сознание. 24-летнего ивуарийца на носилках унесли с поля.

В момент остановки матча команды играли вничью — 1:1. На гол полузащитника «Удинезе» Роберто Перейры ответил форвард «Ромы» Ромелу Лукаку.

После консультаций с футболистами и тренерскими штабами команд было решено остановить матч. Он будет доигран в другую дату, о которой станет известно позднее.

Футбол
ФК Рома
ФК Удинезе
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Защитник «Ромы» Н'Дика потерял сознание в матче с «Удинезе», игру прервали