Матч «Удинезе» — «Рома» не будет доигран сегодня из-за травмы Н'Дика

Матч между «Удинезе» и «Ромой» в 32-м туре итальянской серии А не будет доигран 14 апреля.

Игру приостановили в середине второго тайма — защитник римлян Эван Н'Дика схватился за грудь и потерял сознание. 24-летнего ивуарийца на носилках унесли с поля.

В момент остановки матча команды играли вничью — 1:1. На гол полузащитника «Удинезе» Роберто Перейры ответил форвард «Ромы» Ромелу Лукаку.

После консультаций с футболистами и тренерскими штабами команд было решено остановить матч. Он будет доигран в другую дату, о которой станет известно позднее.