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Италия

Сегодня, 16:40

«Монца» взяла в аренду нападающего «Милана» Коломбо

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Нападающий «Милана» Лоренцо Коломбо перешел в «Монцу» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 21-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2023/24.

Прошлый сезон Коломбо провел в аренде в «Лечче». Нападающий сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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Сассуоло – Верона
 - : -
1.09 21:45
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 - : -
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 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
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