Муту верит, что Миранчук сможет заиграть под руководством Гасперини

Экс-игрок сборной Румынии Адриан Муту в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Италии.

— Что думаете о перспективах Алексея Миранчука, который вернулся в «Аталанту»?

— При Гасперини «Аталанта» поднялась, достойно играла в еврокубках. Наверное, поначалу Миранчуку было трудно адаптироваться к итальянскому футболу, но он точно сумеет это сделать. Гасперини — хороший тренер для него.

— Еще одна аренда — выход для Алексея?

— Ему нужно просто остаться и понять, что от него хочет Гасперини. И все получится!

В сезоне-2022/23 Миранчук провел за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач.

Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Полное интервью Адриана Муту «СЭ» здесь