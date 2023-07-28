Муту верит, что Миранчук сможет заиграть под руководством Гасперини

Сегодня, 13:15
Экс-игрок сборной Румынии Адриан Муту в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Италии.
— Что думаете о перспективах Алексея Миранчука, который вернулся в «Аталанту»?
— При Гасперини «Аталанта» поднялась, достойно играла в еврокубках. Наверное, поначалу Миранчуку было трудно адаптироваться к итальянскому футболу, но он точно сумеет это сделать. Гасперини — хороший тренер для него.
— Еще одна аренда — выход для Алексея?
— Ему нужно просто остаться и понять, что от него хочет Гасперини. И все получится!
В сезоне-2022/23 Миранчук провел за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач.
Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.