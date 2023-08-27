«Наполи» обыграл «Сассуоло», Хвича впервые сыграл в этом сезоне и отдал голевую передачу

«Наполи» дома с большинстве обыграл «Сассуоло» в матче 2-го тура чемпионата Италии-2023/24 — 2:0.

Первый гол в игре забил нападающий Виктор Осимхен на 16-й минуте с пенальти. На 51-й минуте полузащитник «Сассуоло» Максим Лопес получил красную карточку и покинул поле.

На 60-й минуте форвард «Наполи» Джакомо Распадори не реализовал 11-метровый удар. Второй гол неополитанцев забил защитник Джованни Ди Лоренцо на 64-й минуте. Голевую передачу отдал Хвича Кварацхелия, который впервые сыграл за «Наполи» в этом сезоне. Он вышел на поле на 61-й минуте.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице серии А с 6 очками. «Сассуоло» находится на 20-й строчке, не набрав очков.