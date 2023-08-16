Полузащитник «Милана» де Кетеларе перешел на правах аренды в «Аталанту»

Сегодня, 20:32
Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе перешел в «Аталанту» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.
Футболист с 2019 по 2022 год выступал за «Брюгге», в составе которого стал трехкратным чемпионом Бельгии. В августе 2022-го он перешел в «Милан». Контракт 22-летнего бельгийца с красно-черными рассчитан до 2027 года.
За сборную Бельгии Кетеларе дебютировал в 2020 году. Всего полузащитник провел 12 игр в составе национальной команды своей страны и отметился 1 голом.
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3
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4
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5
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6
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7
|Ювентус
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8
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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Сассуоло – Аталанта
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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