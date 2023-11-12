Руди Гарсия может в ближайшее время покинуть пост главного тренера «Наполи»

12 ноября, 23:46
«Наполи» решили уволить Руди Гарсию с поста главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, руководство итальянского клуба в ближайшее время объявит об отставке 59-летнего французского специалиста. На данный момент «Наполи» занимается поиском нового тренера. В числе кандидатов — хорват Игор Тудор.
Гарсия возглавил «Наполи» летом этого года, сменив на посту главного тренера Лучано Спаллетти, с которым неаполитанцы стали чемпионами Италии.
После 12 туров серии А «Наполи» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.