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Италия

12 ноября, 23:46

Руди Гарсия может в ближайшее время покинуть пост главного тренера «Наполи»

Виктория Кравченко
Руди Гарсия.
Фото Global Look Press
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«Наполи» решили уволить Руди Гарсию с поста главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство итальянского клуба в ближайшее время объявит об отставке 59-летнего французского специалиста. На данный момент «Наполи» занимается поиском нового тренера. В числе кандидатов — хорват Игор Тудор.

Гарсия возглавил «Наполи» летом этого года, сменив на посту главного тренера Лучано Спаллетти, с которым неаполитанцы стали чемпионами Италии.

После 12 туров серии А «Наполи» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Игор Тудор
ФК Наполи
Руди Гарсия
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