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Италия

Сегодня, 07:21

Сакки: «Не хотел верить в уход Манчини»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер итальянской сборной Арриго Сакки прокомментировал уход Роберто Манчини из национальной команды Италии.

«Единственное, что я могу сказать вам — что я не поверил в это. Очень разочарован», — цитирует Сакки pianetamilan.it.

Сообщалось, что специалист ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.

13 августа 58-летний специалист подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни. Сообщалось, что им может стать Лучано Спаллетти.

Роберто Манчини
Сборная Италии по футболу
Арриго Сакки
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