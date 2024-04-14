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Италия

Сегодня, 17:58

«Милан» ушел от поражения в матче с «Сассуоло»

Алина Савинова
Игроки «Сассуоло» и «Милана».
Фото Reuters
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«Милан» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 3:3.

У хозяев дублем отметился Арман Лорьенте и еще один мяч забил Андреа Пинамонти.

У гостей отличились Рафаэль Леау, Лука Йович и Ноа Окафор, благодаря голу которого на 84-й минуте красно-черные ушли от поражения. Два гола Самуэля Чуквуезе в этой встрече были отменены из-за офсайда.

«Милан» с 69 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Сассуоло» 26 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.

Италия. Серия А. 32-й тур
14 апр, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
3:3
Милан
ФК Милан
1
0
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