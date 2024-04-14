«Милан» ушел от поражения в матче с «Сассуоло»

«Милан» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 3:3.

У хозяев дублем отметился Арман Лорьенте и еще один мяч забил Андреа Пинамонти.

У гостей отличились Рафаэль Леау, Лука Йович и Ноа Окафор, благодаря голу которого на 84-й минуте красно-черные ушли от поражения. Два гола Самуэля Чуквуезе в этой встрече были отменены из-за офсайда.

«Милан» с 69 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Сассуоло» 26 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.