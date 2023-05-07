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Италия

Сегодня, 22:25

Спаллетти объявил о продлении контракта с «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лучано Спаллетти.
Фото AFP
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что руководство «Наполи» активировало опцию продления его контракта с командой.

«Я благодарен клубу за то, что они активировали опцию продления моего контракта до июня 2024 года. Наш директор Кристиано Джунтоли уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон», — цитирует Спаллетти журналист Фабрицио Романо.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с 2021 года. В этом сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии.

Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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