Спаллетти объявил о продлении контракта с «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что руководство «Наполи» активировало опцию продления его контракта с командой.

«Я благодарен клубу за то, что они активировали опцию продления моего контракта до июня 2024 года. Наш директор Кристиано Джунтоли уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон», — цитирует Спаллетти журналист Фабрицио Романо.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с 2021 года. В этом сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии.