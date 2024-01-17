Тарханов считает, что «Рома» зря уволила Моуринью

Российский тренер Александр Тарханов высказался об увольнении Жозе Моуринью из «Ромы» и усомнился в возможной работе португальца в России.

«Вряд ли Моуринью к нам приедет. Хотя он выиграл и финал Кубка Европы, и Кубок конференции. Я считаю, «Рома» не такой топ-клуб, который может выигрывать чемпионаты. Но то, что он сделал, я думаю, для них супер должно быть. Считаю, зря Моуринью уволили. Бывает, не все гладко. Много зависимости от уровня игроков, от уровня команды. Роналду уже сколько лет, все тоже выиграл, а все равно ведь играет и играет на высоком уровне. Это характер — нужно еще что-то выиграть, потом еще. Это действительно настоящий тренер», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает 9-е место, набрав 29 очков в 20 матчах.