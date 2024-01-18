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Италия

Сегодня, 00:20

Булыкин назвал причину, из-за которой матч за полуфинал Суперкубка Италии будет сложным для «Интера»

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Экс-футболист «Локомотива» и «Байера» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от полуфинала Суперкубка Италии-2024, в котором встретятся «Интер» и «Лацио».

«Полуфинал с «Лацио» будет очень сложным, все-таки кубковая игра, тем более футболисты Сарри в неплохой форме. И вообще, обе команды показывают хорошую форму в последних матчах. В этой встрече важна мотивация, потому что победа в Суперкубке — это почетно, и никто не хочет упустить этот шанс. Нас ждет боевой матч за выход в финал, где «Интер» планирует использовать свою мощную атакующую линию, а «Лацио» будет контролировать ход игры и эффективно использовать свои атакующие возможности.

Следующий матч «Интера» против «Ювентуса» в серии А, там мы и посмотрим, на что может претендовать команда Индзаги в этом сезоне. Да, они здорово набрали ход. Если одержат победу в этих матчах, то психологически будут чувствовать себя увереннее. Но при первом проигрыше могут возникнуть проблемы и станет тяжелее. Все будет зависеть от куража команды, который должен проявиться в ближайших матчах», — цитирует Булыкина ODDS.ru.

После 20 туров «Интер» идет на первом месте турнирной таблицы серии А, набрав 51 балл. На втором месте «Ювентус», у которого в активе 49 очков.

Полуфинал Суперкубка Италии-2024 пройдет 19 февраля. Встреча пройдет в Рияде на стадионе «Парк Аль-Аввал» и начнется в 22.00 мск.

Источник: ODDS.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
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