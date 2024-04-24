Тедеско может возглавить «Милан»

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить итальянский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport. В немце заинтересован «Милан».

По данным источника, нынешний тренер миланцев Стефано Пиоли по окончании сезона покинет свой пост. Руководство уже занимается поиском нового специалиста.

В число трех кандидатов входят Тедеско, возглавляющий сборную Бельгии, Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад») и Кристоф Гальтье («Аль-Духаиль»).

Сообщалось, что Антонио Конте может возглавить «Милан», специалиста хотят видеть на посту главного тренера фанаты россонери.

«Милан» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» ранее досрочно стал чемпионом серии А.

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Его контракт рассчитан до 2025 года. Под руководством 58-летнего итальянца красно-черные выиграли серию А в сезоне-2021/22.