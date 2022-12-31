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Италия

Сегодня, 16:44

«Торино» провел новый раунд переговоров с «Вест Хэмом» по выкупа контракта Влашича

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торино» ведет работу, чтобы сохранить в команде полузащитника Николу Влашича. Руководство туринского клуба провело новую встречу с представителями «Вест Хэма», которому принадлежат права на игрока, сообщает Calciomercato.

25-летний хорват выступает за туринский клуб на правах аренды, но рассчитывает, что «быки» смогут выкупить его контракт у «молотобойцев».

Ранее сообщалось, что у «Торино» есть опция выкупа хавбека за 15 миллионов евро.

Валашич в нынешнем сезоне хорват провел за итальянский клуб 16 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Торино
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