В честь Берлускони могут назвать стадион «Монцы»

Городской совет Монцы предложил назвать стадион одноименного клуба в честь Сильвио Берлускони.

«В компетентные органы в соответствии с действующими правилами будет направлен запрос о присвоении стадиону «Бриантео» имени президента Сильвио Берлускони. Помимо многочисленных успехов, достигнутых за время его предпринимательской, политической и спортивной карьеры, имя Берлускони навсегда останется связанным с нашим городом, потому что под его руководством «Манца» вышла в высшую итальянскую футбольную лигу и обеспечила себе место в следующем сезоне», — приводит слова из официального пресс-релиза Джанлука Ди Марцио.

12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».

В минувшем сезоне серии А «Монца» заняла 11-е место.