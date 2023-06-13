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Италия

Сегодня, 09:13

В честь Берлускони могут назвать стадион «Монцы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Городской совет Монцы предложил назвать стадион одноименного клуба в честь Сильвио Берлускони.

«В компетентные органы в соответствии с действующими правилами будет направлен запрос о присвоении стадиону «Бриантео» имени президента Сильвио Берлускони. Помимо многочисленных успехов, достигнутых за время его предпринимательской, политической и спортивной карьеры, имя Берлускони навсегда останется связанным с нашим городом, потому что под его руководством «Манца» вышла в высшую итальянскую футбольную лигу и обеспечила себе место в следующем сезоне», — приводит слова из официального пресс-релиза Джанлука Ди Марцио.

12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».

В минувшем сезоне серии А «Монца» заняла 11-е место.

Сильвио Берлускони с&nbsp;трофеем Лиги чемпионов на&nbsp;руках футболистов &laquo;Милана&raquo; после победы в&nbsp;финале 2007 года. Вернул величие «Милану», покорил Европу и вытащил скромный клуб в элиту: история Сильвио Берлускони в футболе
Источник: Джанлука Ди Марцио
ФК Монца
Сильвио Берлускони
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