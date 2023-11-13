В Италии удивлены отсутствием Кварацхелии в основе «Наполи»

В 12-м туре серии А «Наполи» уступил дома (0:1) «Эмполи», который возглавляет Аурелио Андреаццоли, бывший помощник Лучано Спаллетти. Отметим, что в ходе самостоятельной тренерской карьеры он победил неаполитанцев уже в пятый раз.

La Gazzetta dello Sport уничтожила своей оценкой покидающего «Наполи» тренера Руди Гарсию, поставив ему позорный балл 4,0. Лучшим же игроком в составе хозяев в очередной раз признан грузин Хвича Кварацхелия, появившийся на поле на 54-й минуте, — 6,5. Комментарий издания: «Сбросил мяч на Линдстрема, однажды пробил с правой, дважды — с левой, заставив голкипера Беришу проявить все свое мастерство. Почему же Квара вышел на поле только после перерыва?» Видимо, ответ кроется в рецензии на работу Гарсии: «Перетряхнул «Наполи». И уничтожил его».

Оценки La Gazzetta dello Sport.

Corriere dello Sport оценила игру Кварацхелии на 6,0: «Голкипер Бериша не позволил Кваре сотворить чудо. Но такой талант не должен сидеть на скамейке запасных».

А вот Tuttosport довольно критически отнеслось к выступлению Хвичи — скромные 5,0: «Мог забить победный гол при счете 0:0, но вратарь Бериша лишил этой возможности. С трудом вошел в игру и ошибался даже в банальных передачах».