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Италия

Сегодня, 17:43

В Неаполе украли картину с изображением левой ноги Марадоны

Иван Шитик
Корреспондент
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Ночью из одного из центральных районов Неаполя была украдена популярная картина с изображением левой ноги легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщает Claicomercato.

Картина была выставлена перед другим знаковым для Неаполя местом — фреской с лицом Марадоны в центральном квартале города.

Диего Марадона умер в ноябре 2020 года, после чего городской стадион был переименован в «Диего Марадона» в его честь.

Будучи игроком «Наполи», аргентинец выиграл ряд трофеев, в частности два титула чемпиона Италии.

На текущий момент «Наполи» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда может стать чемпионом страны впервые с 1990 года, когда в ее рядах выступал Марадона.

Диего Марадона
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