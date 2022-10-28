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Италия

Сегодня, 09:42

В «Роме» оценили игру Тэмми Абрахама в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту рассказал, что думает об игре нападающего команды Тэмми Абрахама в нынешнем сезоне.

«Думаю, Абрахам может стать лучшим голеадором команды в этом сезоне. Сейчас Тэмми обретает уверенность в себе, много тренируется. При этом хочу отметить, что в последних матчах наша линия нападения была не так эффективна, как хотелось бы», — цитирует функционера Альфредо Педулла.

В текущем розыгрыши Абрахам принял участие в 15 матчах, забив три гола. После 11 туров серии А «Рома» занимает 5-е место.

ФК Рома
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