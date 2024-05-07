«Факел» обратился к болельщикам после оскорбительной кричалки в адрес «Зенита»

«Факел» сделал заявление после домашней игры с «Зенитом» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

Болельщики воронежцев скандировали во время матча оскорбительную кричалку в адрес клуба из Санкт-Петербурга.

«Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей. Помимо всего прочего, наш клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения», — говорится в заявлении клуба.

В «Факеле» добавили, что клуб сделает все, чтобы организаторы подобных акций в будущем не смогли попасть на стадион.