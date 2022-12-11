«Венеция» победила «Козенцу» и покинула зоны вылета серии B. Черышев пропускал встречу

«Венеция» победила «Козенцу» в матче 17-го тура итальянской серии B со счетом 2:0.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев пропускал матч из-за травмы.

«Венеция» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли не проигрывает на протяжении четырех матчей: три победы и одна ничья.

Команда набрала 19 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета.