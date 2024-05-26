Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

Мостовой: «Не вижу в победе «Зенита» чемпионского характера»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о прошедшем сезоне РПЛ.

«Это был самый интересный сезон за последние несколько лет. Все хотели увидеть интригу, и здорово, что мы ее получили. Но многие не рады, что именно «Зенит» все-таки выиграл. И действительно — как мог Песьяков ошибиться в таком простом моменте? Не вижу в победе «Зенита» чемпионского характера. Например, «Краснодар» обыграл «Динамо» и показывал характер, а сами бело-голубые провели одну из самых слабых игр в этом сезоне. А у «Зенита» в решающем матче игра совершенно не складывалась, и ничего не предвещало их победы. У них за всю встречу было всего полтора момента, и гол Артура в них явно не входит, так как это был просто удар в сторону ворот», — сказал Мостовой «СЭ».

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На второй строчке финишировал «Краснодар», на третьей — «Динамо».

Денис Сафронов

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
8
11
Читайте также
«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» и стал обладателем Кубка Англии
Семья Шумахера выиграла суд о фейковом интервью с нейросетью
Мантуров назвал «хорошим уроком» уход Boeing и Airbus из России
Пока, Канада! До свидания, Швеция! Швейцария и Чехия идут за золотом ЧМ-2024, грохнув главных фаворитов
Мирошник назвал отказ ряда стран от участия в саммите по Украине прагматичным
Премьер Грузии обвинил президента в измене родине
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Деменко выделил Тюкавина в качестве лучшего игрока среди россиян минувшего сезона РПЛ
Орлов: «Критика Лички? Он за сезон сделал команду, которая едва не стала чемпионом!»
«Семак располагает к себе своей верой в Бога, миролюбием. Он же протянул руку Дзюбе». Орлов — о чемпионстве «Зенита»
Остойич назвал поражение от «Локомотива» самым сложным моментом в своей карьере
Тренер «Динамо» Личка отметил, что чемпионат России стал более интригующим
Мостовой — о Тюкавине: «Три раза мяча коснется, а потом добьет в пустые ворота»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Пари НН» — «Арсенал»: даты и время начала стыковых матчей РПЛ и ФНЛ

Голкипер «Краснодара» Агкацев: «Пока ничего не могу сказать о своем будущем»