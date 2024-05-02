Йович может покинуть «Милан» в качестве свободного агента

Форвард «Милана» Лука Йович может покинуть клуб в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 26-летнего серба ведет переговоры с миланским клубом о возможном продлении контракта, который заканчивается этим летом. Сам футболист хотел бы остаться в «Милане», однако несколько европейских клубов хотят подписать его в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Йович провел 28 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.