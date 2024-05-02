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Италия

Сегодня, 06:43

Йович может покинуть «Милан» в качестве свободного агента

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Милана» Лука Йович может покинуть клуб в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 26-летнего серба ведет переговоры с миланским клубом о возможном продлении контракта, который заканчивается этим летом. Сам футболист хотел бы остаться в «Милане», однако несколько европейских клубов хотят подписать его в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Йович провел 28 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.

Лука Йович
ФК Милан
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