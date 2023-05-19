Боков — о словах Пискарева про сдачу матча Гане на МЧМ-1993: «Я ошарашен. Мы выходили играть и биться»

Бывший защитник молодежной сборной России Максим Боков прокомментировал слова тренера Александра Пискарева о сдаче сборной России матча Гане на молодежном ЧМ-1993.

«Могу сказать только одно: я не в курсе. Совершенно. Потом кто-то заикнулся, что кто-то сдавал. Было обидно на самом деле. Допускать можно все что угодно. По игре первый тайм 0:0 — сражались на равных. Вы мне сказали об этом — я ошарашен. Мы выходили играть и биться. Я выходил на матч с надорванной мышцей бедра. Мне бедро обмотали, как не знаю что... Мы отдавали себя», — приводит «Чемпионат» слова Бокова.

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира 1993 года российская команда уступила сборной Ганы со счетом 0:3.