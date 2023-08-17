Киевское «Динамо» обыграло «Арис» по пенальти и вышло в финал отбора Лиги конференций

Киевское «Динамо» обыграло «Арис» из Салоников и вышло в финал квалификации Лиги конференций.

Киевляне уступили в первой встрече со счетом 0:1. Основное время второго матча завершилось со счетом 2:1 в пользу динамовцев. Счет по сумме двух встреч стал равным — 2:2. Команды провели два дополнительных тайма по 15 минут, по итогам которых победитель также не был выявлен. В серии пенальти «Динамо» выиграло со счетом 6:5.

В составе «Динамо» забитыми мячами отметились: Назар Волошин (45-я минута) и Александр Караваев (85-я минута). Единственный мяч «Ариса» забил Лорен Морон (39-я минута).

В финальном раунде квалификации Лиги конференций «Динамо» встретится с победителем пары «Бешикташ» — «Нефтчи».

В параллельном матче «Бранн» обыграл «Ароку» (3:1; 4:3 по сумме матчей), «Виктория Пльзень» оказалась сильнее «Гзира Юнайтед» (2:0; 6:0 по сумме матчей).