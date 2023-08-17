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Сегодня, 22:48

Киевское «Динамо» обыграло «Арис» по пенальти и вышло в финал отбора Лиги конференций

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Киевское «Динамо» обыграло «Арис» из Салоников и вышло в финал квалификации Лиги конференций.

Киевляне уступили в первой встрече со счетом 0:1. Основное время второго матча завершилось со счетом 2:1 в пользу динамовцев. Счет по сумме двух встреч стал равным — 2:2. Команды провели два дополнительных тайма по 15 минут, по итогам которых победитель также не был выявлен. В серии пенальти «Динамо» выиграло со счетом 6:5.

В составе «Динамо» забитыми мячами отметились: Назар Волошин (45-я минута) и Александр Караваев (85-я минута). Единственный мяч «Ариса» забил Лорен Морон (39-я минута).

В финальном раунде квалификации Лиги конференций «Динамо» встретится с победителем пары «Бешикташ» — «Нефтчи».

В параллельном матче «Бранн» обыграл «Ароку» (3:1; 4:3 по сумме матчей), «Виктория Пльзень» оказалась сильнее «Гзира Юнайтед» (2:0; 6:0 по сумме матчей).

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 20:00. Rapid-Giulesti Stadium (Бухарест)
Динамо К
2:1
Арис
Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 20:00. Brann (Берген)
Бранн
3:1
Арока
Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 20:00. Centenary (Та Кали)
Гзира Юнайтед
0:2
Виктория Пл
Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 20:00. Bloomfield (Тель-Авив)
Маккаби Тель-Авив
1:0
АЕК Л
Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 20:00. Skonto (Рига)
Рига
0:3
Твенте
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ФК Бранн
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Динамо (Киев)
ФК Рига
ФК Твенте
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