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Сегодня, 18:11

«Спартак» дома обыграл «Локомотив» в московском дерби

Виктория Кравченко
Игроки «Локомотива» и «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» обыграл «Локомотив» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России — 3:2.

Счет был открыт на 44-й минуте хавбеком красно-белых Тео Бонгонда, который реализовал пенальти. На 50-й минуте форвард «Локо» Тимур Сулейманов сравнял счет. Спустя 6 минут полузащитник «Спартака» Хесус Медина снова вывел хозяев вперед. На 67-й минуте хавбек Даниил Хлусевич упрочил преимущество красно-белых. На 71-й минуте Владислав Сарвели отыграл один мяч железнодорожников.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет строчкой ниже.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:2
Локомотив

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
9
76
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