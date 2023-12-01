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Лига конференций

Сегодня, 01:19

«Фиорентина» победила «Генк» и вышла в плей-офф Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фиорентина» обыграла «Генк» в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

Полузащитник гостей Йорис Каямбе на 45-й минуте встречи открыл счет. Однако хозяевам удалось отыграться еще до перерыва — Лукас Мартинес забил на 4-й добавленной минуте. Во втором тайме Николас Гонсалес реализовал пенальти и принес итальянскому клубу победу.

Лига конференций. Группа F
30 нояб, 23:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:1
Генк

В другой встрече группы F «Ференцварош», который ранее тренировал Станислав Черчесов, обыграл «Чукарички».

Форвард Лука Аджич на 11-й минуте встречи открыл счет. Венгерская команда отыгралась только в конце второго тайма — забил Кристоффер Захариассен. На 8-й добавленной минуте Александр Пешич забил победный мяч.

Лига конференций. Группа F
30 нояб, 23:00. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Чукарички
1:2
Ференцварош

«Фиорентина» набрала 11 очков и вышла в плей-офф турнира. «Ференцварош» идет на 2-й строчке, набрав 9 очков. «Генк» — третий (6 очков).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/conferenceleague/2023-2024/groups/
Лига конференций
ФК Генк
ФК Ференцварош
ФК Фиорентина
ФК Чукарички
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