«Фиорентина» победила «Генк» и вышла в плей-офф Лиги конференций

«Фиорентина» обыграла «Генк» в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

Полузащитник гостей Йорис Каямбе на 45-й минуте встречи открыл счет. Однако хозяевам удалось отыграться еще до перерыва — Лукас Мартинес забил на 4-й добавленной минуте. Во втором тайме Николас Гонсалес реализовал пенальти и принес итальянскому клубу победу.

В другой встрече группы F «Ференцварош», который ранее тренировал Станислав Черчесов, обыграл «Чукарички».

Форвард Лука Аджич на 11-й минуте встречи открыл счет. Венгерская команда отыгралась только в конце второго тайма — забил Кристоффер Захариассен. На 8-й добавленной минуте Александр Пешич забил победный мяч.

«Фиорентина» набрала 11 очков и вышла в плей-офф турнира. «Ференцварош» идет на 2-й строчке, набрав 9 очков. «Генк» — третий (6 очков).