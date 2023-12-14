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Лига конференций

Сегодня, 22:46

Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть ХИК в Лиге конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
ПАОК — ХИК.
Фото ФК ПАОК
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ПАОК на своем поле одержал победу над финским ХИКом в 6-м туре группового турнира Лиги конференций — 4:2.

Голом за греческий клуб отметился Магомед Оздоев. Россиянин отличился на 33-й минуте. Еще по одному мячу забили Иоаннис Константелиас (47-я минута) и Томас Мург (85-я) и Томас Мург. На 53-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник ХИКа Йоона Тойвио.

За гостей отличились Боян Радулович (6-я минута) и Перпарим Хетемай, реализовавший пенальти в концовке.

ПАОК (16 очков) финишировал на первом месте в группе G и вышел в плей-офф Лиги конференций. Также в плей-офф попал «Айнтрахт» (9), занявший вторую строчку в квартете.

Из других групп в плей-офф турнира вышли: «Фенербахче» и «Лудогорец» (группа H), «Фиорентина» и «Ференцварош» (группа F), а также «Астон Вилла» и «Легия» (группа E).

Лига конференций. Группа G
14 дек, 20:45. Toumba (Салоники)
ПАОК
4:2
ХИК
Лига конференций. Группа G
14 дек, 20:45. Pittodrie Stadium (Абердин)
Абердин
2:0
Айнтрахт Ф
Лига конференций. Группа H
14 дек, 20:45. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
4:0
Спартак Тр
Лига конференций. Группа H
14 дек, 20:45. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
1:0
Норшелланн
Лига конференций. Группа F
14 дек, 20:45. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
1:1
Фиорентина
Лига конференций. Группа F
14 дек, 20:45. Cegeka Arena (Генк)
Генк
2:0
Чукарички
Лига конференций. Группа E
14 дек, 20:45. HSK Zrinjski (Bijeli Brijeg) (Мостар)
Зриньски
1:1
Астон Вилла
Лига конференций. Группа E
14 дек, 20:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
2:0
АЗ
Источник: Таблица ЛК
Магомед Оздоев
Футбол
Лига конференций
ФК ПАОК
ФК ХИК
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