0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 17:58

Дасаев готов принять участие в ретро-матче в Волгограде: «Такая дата историческая! Будем надеяться, что все получится»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев рассказал «СЭ», что готов принять участие в ретро-матче в честь 80-летнего юбилея Сталинградской битвы.

«Со мной пока никто не связывался. Если свяжутся — поеду, конечно. Такая дата историческая! Правильно сделали, чтобы народ знал историю нашу. Для нас и для болельщиков будет хорошее празднество. Будем надеяться, что все получится. Пока ни с кем не общался по этому поводу, еще не знаю. Поставят в известность — поедем, куда мы денемся», — сказал Дасаев «СЭ».

Ретроматч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).

Ринат Дасаев
Футбол
1
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин — о ретроматче к 80-летию победы под Сталинградом: «Это будет очень хорошее мероприятие»