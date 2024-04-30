«Флорида» разгромила «Тампу» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Флорида» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 6:1.

В составе «Пантерз» по 3 (2+1) очка набрали Александр Барков и Картер Верхэге, еще по шайбе забросили Эван Родригес и Нико Миккола, Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 32. У «Лайтнинг» гол на счету Виктора Хедмана, Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска из 37.

Кучеров провел в плей-офф пять матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков.

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла во второй раунд, где встретится с победителем пары «Торонто» — «Бостон» (1-3).