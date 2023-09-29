В Татарстане заявили о готовности принять турнир развития УЕФА

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что республика имеет достаточное количество инфраструктуры для проведения турнира развития УЕФА.

«Мы всегда открыты к диалогу и переговорам. Если будет такой запрос на проведение — всегда рады. Тем более инфраструктура нам позволяет, особенно по футболу. У нас есть крытые манежи, можем проводить соревнования и в зимний, и в летний период времени. Три стадиона вместе с «Рубином» на территории Казани, в Набережных Челнах у нас отличный стадион. То есть нет проблем», — приводит ТАСС слова Леонова.

Россия впервые приняла турниры развития УЕФА в этом году. Соревнования прошли в Волгограде с 24 по 29 мая. В них принимали участие юношеские женские и мужские сборные.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА официально отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. 26 сентября этого года исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.