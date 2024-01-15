Президент Медиалиги назвал большой честью возможное появление команды Басты в лиге

Президент Медиалиги Николай Осипов ответил «СЭ» на вопрос о возможном появлении команды Басты в турнире.

«У нас обоюдный интерес. И ребята хотят себя попробовать у нас, и мы хотим приобрести такую супермедийную персону и команду. Плюс я понимаю, какие люди будут заниматься продакшном. Конечно, мы заинтересованы, чтобы такая команда появилась. Насколько мне известно, со дня на день будет принято соответствующее решение внутри самой структуры. Для нас большая честь, что господин Вакуленко появится в Медиалиге», — сказал Осипов «СЭ».

Ранее спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко рассказал «СЭ» о возможном появлении в структуре клуба медиафутбольной команды.

Баста является владельцем ростовского СКА.