Соломатин рассказал, как стал тренером в медиалиге

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин в интервью «СЭ» рассказал, как стал тренером медиакоманды «Рома».

— Вы являетесь тренером медиакоманды «Рома». Не кажется ли вам, что по просмотрам медиафутбол делает шаг назад?

— Меня не было в нем, когда счет шел на миллионы. Но там подобраны футболисты неплохого уровня. Не просто так команды играют наравне с клубами второй лиги. Такой проект в принципе нужен. Сейчас это возможность для ребят, которые прошли мимо профессиональных команд и агентов. Их там могут увидеть. В отличие от второй лиги, медиалига присутствует в информационном поле. Этот проект еще будет жить. Там есть свои плюсы и минусы, но футбол тоже присутствует.

— Многие критикуют медиафутбол за излишние эмоции. Согласны?

— Я бы так не сказал. Может, ребята где-то перебарщивают. Но изначально это действительно идет от души.

— Как вы оказались в «Роме»?

— Один из тренеров моей академии играл там. Позвонил и сказал, что я побеждаю в голосовании на должность главного тренера.