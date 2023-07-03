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Сегодня, 21:15

В «Родине» рассказали о переговорах по защитнику Юдинцеву с другими клубами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал новость о том, что защитником Георгием Юдинцевым интересуются клубы РПЛ и Венгрии.

«Ко многим футболистам «Родины» проявляют интерес разные клубы. Но сейчас мы ни с кем расставаться не собираемся. Если бы у нас сейчас была задача распродать команду, то это были бы хорошие деньги и клубы. Но у нас стоит другая задача. На Жору Юдинцева мы сильно рассчитываем. В такие моменты ты понимаешь, что иногда футболиста даже для клуба лучше отпустить, потому что тут могла бы получиться интересная маркетинговая история. Но мы для себя никаких решений не приняли, и пока у нас никакого энтузиазма по этому поводу нет. Мы находимся в сдержанных переговорах. Посмотрим, способны ли мы закрыть ту позицию, на которой играет Юдинцев, так, чтобы она не пострадала», — приводит слова Зинина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Родина» получила три предложения по Юдинцеву, в том числе от клуба РПЛ и от венгерской команды, пробившейся в еврокубки.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-rodine-rasskazali-o-peregovorakh-po-zashitniku-yudincevu-s-drugimi-klubami-263362/
Футбол
Алексей Зинин
0
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