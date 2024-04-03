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Сегодня, 03:31

Кьеллини: «Играть 3 года с Роналду было привилегией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джорджо Кьеллини.
Фото AFP
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Экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини назвал сильные стороны своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

«Криштиану был очень требователен, он хотел побеждать и сумел донести это до всех в «Ювентусе». Он хотел забивать, побить все рекорды и всегда побеждать, что и продолжает делать сегодня. Это Криштиану: он ничем не отличается от того, каким мы все его видим. Знакомиться с людьми можно, даже не проводя с ними времени, но было так много мелочей, преданность житейским деталям, что играть с ним три года было привилегией», — цитирует официальный сайт ФИФА Кьеллини.

Роналду выступал за туринский клуб с 2018 по 2021 год. В 134 матчах он забил 101 гол и сделал 22 голевые передачи.

Джорджо Кьеллини. Кьеллини ответил на вопрос, кто лучше: Роналду или Месси
Джорджо Кьеллини
Криштиану Роналду
Футбол
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