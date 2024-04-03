Кьеллини: «Играть 3 года с Роналду было привилегией»

Экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини назвал сильные стороны своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

«Криштиану был очень требователен, он хотел побеждать и сумел донести это до всех в «Ювентусе». Он хотел забивать, побить все рекорды и всегда побеждать, что и продолжает делать сегодня. Это Криштиану: он ничем не отличается от того, каким мы все его видим. Знакомиться с людьми можно, даже не проводя с ними времени, но было так много мелочей, преданность житейским деталям, что играть с ним три года было привилегией», — цитирует официальный сайт ФИФА Кьеллини.

Роналду выступал за туринский клуб с 2018 по 2021 год. В 134 матчах он забил 101 гол и сделал 22 голевые передачи.