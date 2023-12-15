МЛС вводит новые правила: уйти с поля на замену нужно в течение 10 секунд

Руководство МЛС одобрило новые правила, которые начнут использоваться в лиге в новом сезоне в 2024 году. Часть из них направлена на защиту здоровья игроков, а некоторые помогут бороться с затягиванием времени.

Например, вводится ограничение времени, в течение которого заменяемый игрок обязан покинуть поле — он должен это сделать в течение 10 секунд. В противном случае после его ухода футболиста, выпускаемого на замену, задержат вне поля на 60 секунд и только затем разрешат вступить в игру во время следующей остановки матча. А команде в этот отрезок придется выступать в меньшинстве. Исключения из этого правила касаются только случаев, связанных с травмой футболиста и заменой вратаря.

Если игрок, который, возможно, получил травму, остается на газоне дольше 15 секунд, судья остановит матч и пригласит врачей для оценки состояния футболиста. Затем его выведут, вынесут или вывезут за пределы поля, где он будет находиться как минимум две минуты, в течение которых будет еще раз оценено его здоровье и оказана медицинская помощь. С одной стороны, это даст больше времени врачам. С другой, позволит уменьшить временные потери и сократить паузы.

Исключения коснутся случаев возможной травмы головы, повреждения вратаря, нарушений правил, связанных с вынесением предупреждения или применения удаления.

Если футболисты обеих команд получают травмы головы, к примеру, в результате столкновения, и им требуется помощь за пределами поля, после получения разрешения врачей вернуться в игру оба футболиста выйдут на поле одновременно — вне зависимости от того, с кем быстрее завершит необходимые процедуры медицинский персонал.

Если разрешит Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), решения, принятые с помощью видеоарбитров (ВАР), судья будет объявлять для болельщиков на стадионе и телезрителей. Подобные эксперименты уже проводятся ФИФА на ее турнирах.