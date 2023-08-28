Скалони заявил, что Месси выглядит счастливым в США

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игре капитана команды Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Месси в порядке, я вижу его счастливым, радостным, и это здорово. В конце концов, ему нужно, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было комфортно, чтобы он и его семья чувствовали себя счастливыми, как и его товарищи по команде. Его присутствие на поле — это уже нечто невероятное. Одноклубники и соперники Месси — все вместе с Лионелем создают нечто особенное в США. Месси по-прежнему более чем в состоянии продолжать показывать высокий уровень футбола», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Месси в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс» забил первый гол в МЛС. Всего на его счету 11 голов в 9 матчах за «Интер Майами».