Греция победила Северную Ирландию, Кипр проиграл Косово в Лиге наций

Греция дома победила Северную Ирландию в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций — 3:1.

В составе победителей отличились Димитриос Пелькас, Георгиос Масурас и Петрос Манталос, у гостей гол забил Шейн Лейвери.

В другом матче группы сборная Косово разгромила команду Кипра — 5:1.

Греки заняли первое место в группе 2 лиги C, набрав 15 очков, и в следующем сезоне будут выступать в лиге B. Косово на втором месте (9 очков), Кипр — третий (5).

Северная Ирландии также набрала пять очков, но по дополнительным показателям заняла последнее место в группе — она сыграет в стыковых матчах за сохранение места в лиге C.