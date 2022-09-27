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Лига наций

27 сентября, 23:38

Греция победила Северную Ирландию, Кипр проиграл Косово в Лиге наций

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Греция — Северная Ирландия.
Фото Reuters

Греция дома победила Северную Ирландию в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций — 3:1.

В составе победителей отличились Димитриос Пелькас, Георгиос Масурас и Петрос Манталос, у гостей гол забил Шейн Лейвери.

В другом матче группы сборная Косово разгромила команду Кипра — 5:1.

Греки заняли первое место в группе 2 лиги C, набрав 15 очков, и в следующем сезоне будут выступать в лиге B. Косово на втором месте (9 очков), Кипр — третий (5).

Северная Ирландии также набрала пять очков, но по дополнительным показателям заняла последнее место в группе — она сыграет в стыковых матчах за сохранение места в лиге C.

Лига наций C. Группа 2
27 сент, 21:45. Georgios Kamaras (Афины)
Греция
3:1
Северная Ирландия
Лига наций C. Группа 2
27 сент, 21:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
5:1
Кипр
Лига наций УЕФА
Сборная Греции по футболу
Сборная Кипра по футболу
Сборная Косова по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
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