«Газпром» готов помочь клубу «Томь» вернуть профессиональный статус

Председателя правления ПАО «Газпрома» Алексея Миллера заявил, что компания готова помочь в возвращении клуба «Томь» в первую лигу.

«Томск — город профессионалов, конечно, футбольная команда должна вернуть себе свой профессиональный статус. Подумаем, как это сделать, и в ближайшее время, я думаю, что «Томь» опять будет на высоком профессиональном уровне играть», — приводит слова Миллера ТАСС.

Ранее дочерняя компания «Газпром нефть» выступала спонсором футбольного клуба «Томь».

27 июня стало известно, что «Томь» не прошла лицензирование для участия во втором дивизионе. А до этого клуб не получила лицензию для участия в первенстве первой лиги в сезоне-2022/23.

Ранее врио губернатора Томской области Владимир Мазур заявил, что власти выделили средства на покрытие долгов по зарплате перед футболистами клуба.