В сложном положении оказалась наша сборная после чувствительной оплеухи, полученной в Копенгагене — 2:4. Эта игра стала четвертой выездной, завершающей. Итог матчей на чужих полях удручающий: +0=2-2, 5-8. В соперниках, кроме набравшей силу Дании, середняки (с большой натяжкой) — Швейцария, Ирландия, Норвегия.
Ситуация в турнире перед тремя домашними матчами (один, со Швейцарией, сыграть успели — 4:0) оставалась тревожной. В лидерах — Дания с шестью очками после четырех игр, столько же, но после шести игр, у Ирландии и Швейцарии, в отстающих — СССР и Норвегия, по четыре очка в пяти матчах. И все же перспективы с учетом трех оставшихся домашних матчей у нашей команды я назвал бы обнадеживающими.
Даже проигрыш в Москве датчанам (вопреки мнению большинства специалистов) шансы на второе место, проходное, оставлял, поскольку при такой плотности в таблице выиграть дома у Ирландии и Норвегии были обязаны (иначе ехать в Мексику не имело смысла), а конкуренты глотки в оставшихся поединках друг другу перегрызут.
Но и в предстоящем 25 сентября матче с Данией шансы наши не так уж плохи. Во-первых, с момента катастрофы прошло около четырех месяцев, и под давлением свыше Эдуард Малофеев вернул в сборную сильнейших игроков, с которыми выиграл два контрольных матча — с Румынией (2:0) и ФРГ (1:0). Во-вторых, в сентябре наши футболисты достигают пика формы, датчане — лишь на пути к ней. Что и показал результат их контрольной встречи со шведами перед поездкой в Москву — 0:3.
Прибыли гости в столицу, решив возникшие проблемы: ударную силу (Элькьяра-Ларсена и Микаэля Лаудрупа) изъяли-таки из итальянских клубов, а внезапно госпитализированного тренера Зеппа Пьонтека вовремя выписали из больницы.
Предматчевый ажиотаж — запредельный. В последний раз людские массы переполнили чашу лужниковскую 13 мая 1972 года: сборная СССР в четвертьфинале чемпионата Европы принимала югославов. Хозяева настраивались на атаку, гости — на оборону, не пассивную, естественно, силы и возможности для ответных выпадов имелись. На домашней пресс-конференции перед поездкой в Москву Пьонтек заявил, что ждет от соперника начального штурма и к отражению готов. Что дальше, подскажет ситуация, во всяком случае, подготовил планы А, Б, понадобится — и В.
Штурма как такового не случилось. Правда, активность в первой пятиминутке наши проявили, итог ее — два угловых. И только. Игра, выражаясь языком шахматистов, приняла позиционный характер, разыграли закрытый вариант, что-то вроде староиндийской защиты. Гости создали плотный оборонительный заслон, вдвоем атаковали владеющего мячом, отобрав, сбивали темп, преобразуя монотонный темп в убаюкивающий. Ситуация в группе сдерживала порывы наших ребят, исключала риск.
Гости, обезопасив тылы, попытались контратаковать и в течение нескольких минут провели две. Первая имела для них же печальные последствия: на 15-й минуте Элькьяр завершил индивидуальный проход неточным ударом. Падая, получил травму, несовместимую с пребыванием на поле. Пробил мимо и Бертельсен. Позже и у нас захромавшего Ларионова заменил Заваров.
Защитные ряды перестроились. Вздохнул с облегчением персональный сторож Элькьяра Бубнов: их поединок проходил с переменным успехом. Бубнов переключился на Лаудрупа, несколько без партнера сникшего. А Морозов — ему поручили опекать Лаудрупа — превратился в свободного художника, эдакого министра без портфеля. Он чаще стал подключаться в нападение, что любил и умел делать. А Заваров привнес в игру нападающих больше стремительности и осмысленности, что сказалось уже в самом начале второго тайма. Подробно опишу единственную результативную комбинацию устами ее участников.
50-я минута. Заваров сделал то, на что не решались товарищи — смело пошел на защитника, обыграл его и был сбит. Штрафной. Анатолий Демьяненко: «Перед ударом посмотрел в штрафную и, заметив там в хорошей позиции Гену Морозова, сделал передачу на него». Геннадий Морозов: «Я попытался поймать мяч в прыжке, но удар не получился, срезка вышла».
Олег Протасов: «Уже набегал на ворота, и в тот момент, когда дотягивался до мяча, в?голове вдруг промелькнуло: «А если «вне игры» Подумать подумал, но ударил без колебаний, наверняка. Вижу, ребята бегут, поздравляют. Гол...»
Очень важный. Впереди сорок минут. Что делать, играть на удержание (есть что удерживать) или следовать эффективной, но не очень популярной рекомендации: «Нападение — лучшая защита». Не было времени и возможностей для глубокомысленных рассуждений и дискуссий. Воодушевленные, на эмоциональном подъеме, продолжали наступать. Короткие и многоходовые комбинации доводили до удара редко. Моментов, подходящих под формулировку «голевые», было маловато. Когда возникали, подводила концовка.
Гости выжидали. Оживились, когда наши, словно по команде «Отбой!», зачехлили оружие. Возникла, как это принято у джазовых исполнителей, небольшая пауза. Исполнив сольную партию, передали слово партнеру. Наступательные акции датчан, преимущественно индивидуальные, уверенно ликвидировала оборона. Цементировал ее либеро, Чивадзе, уверенный в себе, хладнокровный, безошибочный в выборе позиции и принятии решений.
Кому-то из журналистов показалось, что на протяжении всего матча Дасаев оставался без работы. Не совсем так, вернее, совсем не так. Ринат умело руководил обороной, своевременно выходил из ворот, прерывая навесы, дважды, после коварных ударов Мельбю и Бергреена, команду выручал. Ближе к концу стала сказываться усталость. Прежде всего физическая: многим нашим парням в небольшом временном промежутке пришлось участвовать в жестких боях на трех фронтах — союзном, еврокубковом и в матчах сборной. Потому попытки вернуть себе инициативу были неубедительны. Сняла напряжение приятная для слуха (нашего) заключительная судейская трель. Мы победили и еще на шаг приблизились к цели.
Не ожидавший такого исхода Пьонтек сказал после игры: «Советская команда была сильнее нас на один гол». И на 20 минут после гола, прокомментировал кто-то из журналистов слова датского тренера. Восторги, связанные с победой неожиданной и столь же желанной, с позиций турнирных значимой, в советских СМИ сдерживались. Хвалили, понятное дело, но и недостатков не скрывали. Отмечали слаженность обороны с возвращением Чивадзе, Бубнова и призванного в сборную Морозова. Вся команда, осознавая важность победы над лидером группы, играла с чувством высокой ответственности и огромным желанием выиграть. Но вопросы остались. Почему, вопрошал Юлий Сегеневич, в первые 45 минут не создали серьезных угроз воротам датчан? Чем вызвана нервозность, породившая множество ошибок в последние двадцать минут? В ряде эпизодов была заметна несогласованность между игроками... Резюме: у сборной есть еще немало нерешенных проблем, и было бы опрометчиво игру, показанную в матче с датчанами, принимать за искомую" («Советский спорт» от 2 октября).
Еще несколько фрагментов из отчетов прессы: «В прошлом году и нынешнем наша команда больше экспериментировала, чем находила. Пришло время, когда полагается предъявить, что искали». Или: «Следует укрепиться в игре, промелькнувшей в этом матче, сделать ее постоянной».
Веское слово со страниц «Известий» (от 26 сентября) произнес Лев Филатов: «Чувствовалось, что наша команда, как ей и пристало, стремится продиктовать свою волю. Но ее наступление разрозненно, атакующие маневры слишком откровенны, связи рвутся, боевое настроение не находит игрового выражения».
СССР 1 — ДАНИЯ 0
Гол: Протасов, 50.
СССР: Дасаев (к), Морозов, Чивадзе, Бубнов, Демьяненко, Ларионов (Заваров, 26), Алейников, Гоцманов, Черенков, Протасов, Блохин (Кондратьев, 79).
Дания: Расмуссен, Сивебак, Буск, М.Ольсен (к), Нильсен (Мельбю, 48), Лербю, Бертельсен, Арнесен, Берггреен, Элькьяр (Фриманн, 15), М.Лаудруп.
Предупреждение: Морозов.
Судьи: Вассарас. Вуцарос, Адамопулос (все — Греция).
25 сентября. Москва. Стадион им. В.И.Ленина.
100 000 зрителей.
Преимущество наше, конечно же, в классе и в поддержке трибун. Но в футболе необходимо доказывать превосходство только на поле.
На базе в Новогорске обстановка рабочая. Тренеров напрягало состояние футболистов, приехавших на сборы в разном состоянии готовности. Подвести их к игре в оптимальном состоянии непросто, но необходимо. Малофеев, понимая турнирную значимость встречи, заметно нервничал. В диалоге с журналистами говорил то, что в таких случаях необходимо и что само собой подразумевалось: «Одно могу сказать, все игроки в состоянии боевой готовности, все понимают, что победа над командой Ирландии если не распахнет перед нами двери в финал чемпионата мира, то достаточно широко раскроет их».
У ирландского тренера Э. Хэнда проблемы хронические: подавляющее большинство футболистов играют в зарубежных клубах, преимущественно в английских. Вызывая их на сборы, тренер не уверен, все ли явятся. О предстоящей игре сказал примерно то, что и Малофеев, но другими словами. Что скажешь, когда каждый гол, каждое очко в этой турнирной головоломке дороги, согласно рыночным законам цена их от игры к игре неизмеримо возрастает.
На трибунах опять битком. Нервозность тренера передалась футболистам. Организовать давление на соперника не позволяли невынужденные ошибки. Нити мелкой перепасовки рвались на втором или третьем ходу. В итоге пропустили две контратаки, столь огне-
опасные, что трибуны затаили дыхание. Обошлось...
Ирландцы подготовились к игре основательно. В моменты малейшей опасности скапливалось у владений вратаря Макдонага по восемь-девять человек. При переходе к наступательным операциям, что случалось довольно часто, вся орава устремлялась на нашу половину поля.
Разбудить товарищей взялся неугомонный Демьяненко. Он совершил несколько фланговых забегов. Инициативой вроде овладели, но ничего путного не извлекли, воротам практически не угрожали. Облегчали жизнь гостей прямолинейные действия наших футболистов, а с частыми навесами в штрафную легко справлялись отлично играющие головой защитники. Два дальних удара Черенкова и Гоцманова, особых хлопот вратарю не доставившие, не в счет.
Гости атаковали острее, непросто пришлось в воздушных дуэлях с рослыми форвардами Стэплтоном и Каскарино Морозову и Бубнову. Часто выручал страхующий их либеро Чивадзе, безукоризненно проведший встречу.
В перерыве Малофеев провел соответствующую работу. Ребята вышли на второй тайм прозревшими, поняли, что и как надо делать. Четверть часа ирландцы кое-как гасили наступательные порывы хозяев. Выделялся Черенков, сыграв главную роль в наметившейся на поле перемене. «В этой ответственнейшей игре, — писал Виктор Понедельник, — Черенков, помимо диспетчерских функций, выполнял любую работу... Федор, что особенно важно, был заметен на поле не сам по себе, он был ярко виден в рисунке атакующих командных действий, делал передачи и сам забил блестящий мяч» («Футбол-Хоккей», № 42).
Случилось это на 61-й минуте. Черенков отозвался на сильную передачу к дальней штанге, успел не только настичь уходящий от него мяч, но и пробить. Подробности рассказал журналистам: «Главное в этой ситуации было попасть по воротам. Вратарь, видимо, считал, что ударю в дальний угол, я же пробил в ближний. А защитник, бросившийся под удар, скорее решил попугать меня, так как было видно, что не успевал вступить в единоборство».
Гол добавил сил, настроения, преимущество наше стало зримым, но не столь безоговорочным, как показалось труженикам пера. Да, чаще наступали и моментов больше создали, но и ирландцы, понимая, что потеря очков для них фатальна, прибавили в движении, переключили скорости, нападающих поддерживали не только хавбеки, но и защитники Хьютон с Лоуренсеном. Минут десять над нашими воротами витал призрак женщины с косой. Лишь мастерство и хладнокровие Бубнова, Чивадзе и Дасаева уберегли от неприятностей.
Напряжение не спадало, счет до самого конца оставался минимальным. И только за несколько секунд до истечения времени провели быструю и эффективную комбинацию. Черенков острой передачей бросил в атаку Гоцманова, тот на скорости оставил не у дел защитника и вратаря, навесил в штрафную, и Протасов взял пустующие ворота. Очень нужная и важная победа. Нелегко далась. Об этом, едва передвигая ноги и не восстановив дыхания, поведал на пути в раздевалку Гоцманов: «Трудно пришлось. Ирландцы много прессинговали, стремились не дать нам принимать мяч. Жесткая борьба шла до конца встречи».
Малофеев, удовлетворенный победой, был в меру самокритичен: «Мы знаем свои недостатки и постараемся их устранить». Хэнду задали не совсем корректный вопрос:
— Если вы не попадете в Мексику, вам, наверное, придется расстаться со сборной?
— Если не попадем, то, видимо, да, — ответил, зная о тяжелой тренерской доле.
Слово «если» теряло смысл. Турнирная таблица — ее, по всей видимости, не успел в горячке изучить тренер — шанса ирландцам после проигрыша в Москве не оставила.
А наша пресса перед последней игрой с Норвегией все еще пыталась вернуть жизнь умирающей интриге. «Советский спорт» отчет об игре озаглавил так: «Теперь до Мексики остался один шаг». Хотя хватило бы и полшага — ничьей. В целом СМИ восприняли победу доброжелательно, но с некоторыми оговорками. Спортивный обозреватель «Правды» Лев Лебедев упрекнул сборную: «Начала она встречу с ирландцами словно в темноте, нащупывая свои связи и слабости соперника. Но поскольку после перерыва наши разыгрались, захватили нити игры в свои руки, то и общее впечатление оказалось благоприятным».
СССР 2 — ИРЛАНДИЯ 0
Голы: Черенков, 61 (1:0). Протасов, 90 (2:0).
СССР: Дасаев (к), Морозов, Чивадзе, Бубнов, Демьяненко, Алейников, Гоцманов, Заваров (Бессонов, 84), Черенков, Протасов, Блохин (Кондратьев, 55).
Ирландия: Макдонаг, Хьютон, Беглин (О Каллаган, 80), Маккарти, О Лири, Брейди, Уоддок, Лоуренсен, Каскарино, Стэплтон (к), Грилиш (Уилан, 70).
Предупреждение: Алейников.
Судьи: Казарин. Пьери, Бьянчарди (все — Италия).
16 октября. Москва. Стадион им. В.И.Ленина.
100 000 зрителей.
За две недели до приезда в Москву норвежцы провели два матча — в Лечче с чемпионами мира итальянцами и дома отборочный с датчанами. В неожиданной, так многим показалось, победе над «Скуадрой» (2:1) особой доблести не было: от игры чемпионов мира остались лишь приятные воспоминания: в отборе к Евро-1984 команда, признанная лучшей на планете, заняла предпоследнее, четвертое, место, из восьми матчей выиграла один, дома у Кипра.
Но сама по себе победа над золотыми медалистами, да еще на их территории, подействовала на обитателей футбольной окраины как бутылка шампанского, принятая на голодный желудок — вскружила головы и развязала языки. Норвежские газеты, пребывавшие в эйфории, посоветовали игрокам сборной запастись перед отъездом в Мексику соломенными шляпами, кремом для загара и прочими пляжными атрибутами. 16 октября, когда наши встречались с Ирландией, норвежцы в Осло принимали лидера группы Данию. И до перерыва, благодаря голу Сундбю, вели — 1:0. По окончании матча необходимость в рекомендуемых покупках отпала: хозяева приняли отрезвляющий, одновременно лечебный душ — 1:5. В пяти предыдущих играх норвежцы пропустили всего три гола, а 16го в течение 38 минут аж пять! Прощай, Мексика. Два оставшихся матча в группе практически приобрели статус товарищеских.
Наших ребят в игре с Норвегией, как уже было сказано, устраивала и ничья, но настраивали их только на победу. База в Новогорске укутана снежным одеялом. Перед игрой много было разговоров на популярную в Москве тему — о погоде. «Только бы не подморозило перед матчем, очень трудно будет играть», — переживал Чивадзе, глядя из своего номера в окно. Тезка его, Александр Бубнов, о том же говорил с журналистами. Тренировались в охотку полтора часа, следом провели междусобойчик. Играли азартно, искры летели. Когда страсти не в меру накалялись, слышался взволнованный голос Малофеева: «Осторожно!» Обошлось без травм.
«Лужники» собрали в этот раз вдвое меньше посетителей — 45 тысяч. Что тоже немало. Народ, в отличие от журналистов, продолжавших нагнетать ситуацию, уверен: билеты в Мексику обеспечены, осталось уладить финансовые и прочие формальности. Да и погода отпугнула. Стенания Чивадзе, Бубнова и их товарищей небеса проигнорировали. Снегу (продолжал сыпать) скопилось многовато, но ледяная корка при температуре «минус один» образоваться не успела. Играть все одно было трудно, снег затруднял действия футболистов, не позволял наращивать скорости...
Гости, им уже ничего не надо, раскрепощены, играли спокойно, свободно. К тому же разрушать в таких условиях легче, нежели созидать. Они и не думали отсиживаться в обороне. А единственную у своих ворот опасность, когда коварный удар Чивадзе со штрафного отразил в броске голкипер Торстведт, пережили благополучно. У нас мало что получалось, не смогли наладить игру в пас, не было взаимодействия между линиями полузащиты и атаки.
В середине тайма соперник, овладев инициативой, вынудил Дасаева потрудиться. Несколько раз Ринат перехватывал опасные навесы, бросался в ноги, дважды спас после сложных ударов головой защитника Харейде и нападающего Андерсена, выигравшего у наших оборонцев воздушную схватку. Ближе к концу тайма хозяева усилиями Демьяненко передвинули игру подальше от своих ворот. Проход Анатолия с передачей в район 11метровой отметки нашел Заварова, однако эффектный удар в падении цели не достиг.
В третий раз после первых таймов на табло светились нули. Забивали после перерыва. Вот и сейчас, то есть на 58й минуте, мяч неохотно вполз в ворота гостей. При загадочных обстоятельствах, так и не поняли — от чьей ноги. Мнения журналистов разделились. Один утверждал: «После удара Кондратьева мяч шел мимо ворот. Пытаясь отбить его, защитник сборной Норвегии сыграл так неудачно, что подоспевшему Кондратьеву осталось добить его ворота». Добить? Крепко сказано. Коснулся ли мяча, вот в чем вопрос. Другой видел больше и добросовестно описал, что видел: «Демьяненко сделал продольную передачу в сторону Бубнова, и он вместе с Черенковым рванулся к воротам, уступив мяч набегавшему из глубины Кондратьеву. Последний, опередив на миг и защитников, и вратаря, нанес удар низом в дальний угол». Выходит, Кондратьев. И в протокол внесена его фамилия.
Не все с этим согласны. Гол прокручивали из разных точек не один раз. Кондратьев суетился возле мяча, когда же мяч пересекал пограничную полосу, минчанин внимательно наблюдал за ним со стороны. И у меня сложилось такое впечатление, совпавшее с мнением тех, кого спрашивал. Среди них и несколько динамовцев из Тбилиси, героев сезона 1964 года. Что ж, Кондратьев так Кондратьев. Какая разница, кто забил, главное — мяч пересек пограничную линию и был засчитан. Что дальше на поле происходило, не так уж интересно. Наши активнее, выделялись Демьяненко, Заваров и Черенков. Норвежцы угрожали реже и тоже безрезультатно. Все, выиграли — 1:0.
После игры Малофеев светился счастьем. Так и сказал: «Трудно спустя несколько минут после финального свистка говорить о серьезных вещах. Сейчас меня переполняет одно ощущение — счастье». В таком примерно состоянии находились помощники тренера, футболисты, да и все мы.
СССР 1- НОРВЕГИЯ 0
Гол: Кондратьев, 58.
СССР: Дасаев (к), Морозов, Чивадзе, Бубнов, Демьяненко, Алейников (Бессонов, 46), Гоцманов, Заваров, Черенков, Протасов (Гаврилов, 85), Кондратьев.
Норвегия: Торстведт, Хенриксен, Коедаль, Харейде, Мордт, Давидсен, Херловсен, Сундбю, Андерсен (Брандхауг, 75), Ларсен-Окланд, Торесен (к).
Судьи: Маккинли. Александер, Скин (все — Шотландия).
30 октября. Москва. Стадион им. В.И.Ленина.
45 000 зрителей.
Да, все мы были счастливы достигнутым результатом, решением задачи четырехлетия. О качестве выполненной работы говорить мне не пристало, не считаю себя в этом компетентным. А специалистам слово дам.
Единого мнения об игре сборной и ее перспективах на чемпионате мира в Мексике не наблюдалось. Лишь Юрий Ваньят расщедрился, выставил «пятерку». Похвалил Малофеева: «Он самокритично, по-деловому, отнесся к массированной критике спортивной общественности и прессы. И мы снова увидели в ее составе таких асов, как Чивадзе и Блохин, в средней линии появились Черенков и Заваров, в обороне — несгибаемый Бубнов и Морозов» («Огонек», № 50).
Что до перемен в составе, солидарны с Ваньятом многие его коллеги. А в оценке игры и перспектив, озабоченность оставалась. Содержание трех домашних матчей, с учетом более высокого уровня соперников в Мексике и, естественно, «сопротивления материала», удовлетворяло не всех.
К примеру, спортивного обозревателя «Известий» Бориса Федосова. Небольшой отрывок из его статьи в газете от 31 октября: «На смену вчерашним восторгам по поводу выхода в финал должны сегодня же прийти деловые заботы о подготовке игроков сборной, формирование самой команды. Нам очень многое нужно успеть не только осмыслить, но и сделать, если мы действительно намерены серьезно выступить в финале мирового чемпионата по футболу».
Лев Филатов высказался на сей счет в той же газете позже, 21 января 1986го. «Выход в финал чемпионата мира фактически был обеспечен победами в Лужниках, давшимися с немалым напряжением, и с игрой, которую полагается назвать неровной: одушевленная, ловкая слитность перемежалась невразумительным времяпрепровождением. Для подобных случаев тренерами изобретена расхожая фраза: «Результатом доволен, игрой — нет». С ее помощью они демонстрируют свою взыскательность и винят игроков. Я думаю, что эта фраза, произнесенная Малофеевым после заключительного матча с норвежцами, для него не экивок, а программа». Но уверенности, не в результате, а в приемлемой игре на чемпионате мира у Льва Ивановича не было. О чем свидетельствует фраза, прозвучавшая в концовке статьи: «Я не возьмусь предсказывать июньские события».