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Судейство

27 марта, 12:31

Начался сбор судей РПЛ. Снова без инспекторов

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодня, 27 марта, начался сбор судей, ассистентов и видеоарбитров РПЛ. Он пройдет в течение двух дней, а затем те, кто получил назначения (они уже определены), отправятся на игры 22-го тура чемпионата России.

Сербские руководители департамента судейства предпочитают такой вид общения с рефери, почти полностью отказавшись от онлайн-брифингов, с помощью которых шли обучение и обсуждение работы судей в турах в прошлом сезоне.

Стало традицией организовывать сборы арбитров без инспекторов. Де-факто инспекторами РПЛ руководит Милорад Мажич, с его приходом совместные лекции и занятия, где обсуждаются трактовки и всем даются разъяснения, не проводятся. Для тех, кто оценивает судейство, теперь есть отдельные сборы.

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